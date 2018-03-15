Савченко намерена участвовать в выборах президента Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко подтвердила, что в следующем году будет бороться за кресло президента Украины.

Об этом она заявила в эфире телеканала Newsone. На вопрос журналиста, будет ли она участвовать в президентских выборах 2019 года, она ответила: «Да».

Савченко неоднократно заявляла о своем намерении участвовать в президентских выборах, которые должны состояться в марте 2019 года.

Стоит отметить, что генпрокуратура Украины подозревает Савченко в подготовке теракта в зале Верховной рады. 15 марта надзорное ведомство потребовало снять с нее депутатскую неприкосновенность, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Савченко пронесла в сессионный зал Верховной рады три гранаты и пистолет.