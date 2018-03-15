Савченко по ошибке обвинила Парубия в причастности к расстрелам на майдане

Депутат Верховной рады Надежда Савченко извинилась перед спикером парламента Украины Андреем Парубием, которого ранее обвинила в причастности к расстрелу участников майдана в 2014 году.

По словам политика, она имела в виду главу комитета рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского.

Савченко утверждает, что во время госпереворота именно он провел снайперов в отель в центре Киева, откуда они открыли огонь по людям.

«Если я сказала Парубий тогда, я прошу прощения... публично приношу извинения Парубию... Если я говорила фамилию Парубий, то имела в виду Пашинский», — приводит ее слова телеканал «112 Украина».

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в планировании теракта в здании Верховной рады и пообещал привлечь ее к ответственности. На этом фоне она исключена из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, который возглавляет Пашинский.