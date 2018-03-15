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Савченко дала показания против Порошенко во время визита в Европу

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что дала показания против президента Украины Петра Порошенко во время недавнего визита в Европу.

Она также назвала незаконной инициативу о её исключении из парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, а также снятии с нее депутатской неприкосновенности.

«Я член комитета, не глава и не секретарь, и нет законной юридической процедуры исключить меня из комитета», – приводит слова Савченко ТАСС.

Кроме того, депутат допустила возможность нового военного переворота на Украине. По ее словам, в стране все больше рядовых военных считают это ожидаемым и правильным событием.

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