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Генпрокурор Украины обвинил Савченко в подготовке теракта в здании рады

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Фото: РИА Новости
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Украинская летчица и депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко планировала совершить теракт в стенах Верховной рады Украины. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая выживших», — приводит слова Луценко «Ридус».

Украинский генпрокурор Украины заявил, что намерен внести личное представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности из-за ее планов устроить теракт.

В связи с обвинением в подготовке теракта Верховная рада Украины исключила Надежду Савченко из состава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Такое решение поддержал 261 народный депутат на пленарном заседании в четверг.

В марте 2016 года Надежда Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству российских журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года президент России Владимир Путин помиловал Савченко, после чего она вернулась на Украину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, в случае если народ ее поддержит.

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