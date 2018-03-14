Прямой эфир

Генпрокурор Украины пригрозил Савченко арестом

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пригрозил Надежде Савченко лишением депутатской неприкосновенности и арестом.

«В случае ее неявки на допрос в СБУ я вынужден буду подать в Верховную раду представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест», — приводит слова прокурора его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Савченко была вызвана на допрос по делу Владимира Рубана 13 марта. Депутат не явилась, сославшись на участие в сессии ПАСЕ в Страсбурге. Она пообещала ответить на вопросы следователей после своего возвращения 16 марта, уточняет ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца главу центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинский депутат рассказал о возможном бегстве Савченко в Россию
Генпрокуратура Украины вызвала судей КС России на допрос в Киев

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017