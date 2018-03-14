Генпрокурор Украины пригрозил Савченко арестом

Генпрокурор Украины Юрий Луценко пригрозил Надежде Савченко лишением депутатской неприкосновенности и арестом.

«В случае ее неявки на допрос в СБУ я вынужден буду подать в Верховную раду представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест», — приводит слова прокурора его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Савченко была вызвана на допрос по делу Владимира Рубана 13 марта. Депутат не явилась, сославшись на участие в сессии ПАСЕ в Страсбурге. Она пообещала ответить на вопросы следователей после своего возвращения 16 марта, уточняет ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца главу центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко.