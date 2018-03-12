Украинский депутат рассказал о возможном бегстве Савченко в Россию

Депутат Верховной рады Надежда Савченко могла бежать в Россию. С таким заявлением выступил замглавы фракции «Народный фронт» и член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук.

Он подчеркнул, что Надежда Савченко не находится в Страсбурге, поскольку не входит в состав делегации Украины. Это подтвердил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

По его мнению, в настоящий момент она может находиться только на территории России, передает LB.ua.

Как писал портал iz.ru, Надежда Савченко была вызвана на допрос в рамках дела, возбужденного против главы общественной организации Центр освобождения пленных Владимира Рубана. Народный депутат должна была явиться в СБУ 13 марта, однако 12 марта покинула Украину, чтобы принять участие в международной конференции.

Владимир Рубан был задержан 9 марта. Его обвиняют в незаконном хранении оружия и подготовке терактов — он якобы планировал покушение на президента Украины Петра Порошенко.