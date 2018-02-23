Савченко предсказала «большую войну»

«Большая война», которая затронет Россию, Украину и страны Европы, начнется через несколько лет, предсказала депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко.

Об этом бывшая летчица заявила в эфире телеканала ZIK, передает «РИА Новости».

Савченко начала с того, что миротворцы ООН — в случае их введения на восток Украины — не решат вооруженный конфликт в Донбассе. Выходом из этого нардеп назвала два варианта: первый — большая война, второй — смена власти на Украине и в России. При этом в случае начала «большой войны» именно Украина станет полигоном, уточнила Савченко.

«Я думаю, выхода есть два: года через четыре, максимум пять нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном», — заявила депутат.

Ранее Савченко предрекла Украине бои за западные территории и назвала закон о реинтеграции Донбасса безграмотным.