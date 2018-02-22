В Сети высмеяли новый наряд Надежды Савченко

Пользователи Сети высмеяли новый наряд депутата Верховной рады Надежды Савченко после ее последнего выступления в эфире телеканала NewsOne.

Надія Савченко в нашій студії, а це означає, що зараз вона буде ділитися з вами своїми думками про вівторок політичний та суспільний в житті України.



Це «Суб'єктивні підсумки»: 📺 https://t.co/JVKNVA2Q7k pic.twitter.com/qFhih12vH9 — NEWSONE (@NewsOne_TV) February 20, 2018

Пользователей Сети привлекли вовсе не переживания Савченко за судьбу Украины, они были в очередной раз удивлены нарядом народной избранницы. Некоторые зрители просили купить ей новую одежду, поскольку «из этого она уже выросла». Другие же и вовсе окрестили ее дояркой, которой выдали костюм не по размеру, передает РЕН ТВ.

«Савченко уже не влазит в костюм», — отметил пользователь с ником Yorker707.

Портал iz.ru писал о том, что осенью прошлого года Надежда Савченко удивила украинцев «дикими танцами» в одном из клубов Киева на закрытой вечеринке. Видео танцев нардепа под песню Верки Сердючки «Дольче Габбана» на YouTube набрало огромное количество просмотров.