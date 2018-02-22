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В Сети высмеяли новый наряд Надежды Савченко

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Фото: TASS/Zuma/Ctk
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Пользователи Сети высмеяли новый наряд депутата Верховной рады Надежды Савченко после ее последнего выступления в эфире телеканала NewsOne.

Пользователей Сети привлекли вовсе не переживания Савченко за судьбу Украины, они были в очередной раз удивлены нарядом народной избранницы. Некоторые зрители просили купить ей новую одежду, поскольку «из этого она уже выросла». Другие же и вовсе окрестили ее дояркой, которой выдали костюм не по размеру, передает РЕН ТВ.

«Савченко уже не влазит в костюм», — отметил пользователь с ником Yorker707.

Портал iz.ru писал о том, что осенью прошлого года Надежда Савченко удивила украинцев «дикими танцами» в одном из клубов Киева на закрытой вечеринке. Видео танцев нардепа под песню Верки Сердючки «Дольче Габбана» на YouTube набрало огромное количество просмотров.

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