Савченко предрекла Украине бои за западные территории

Украине в ближайшее время могут предъявить территориальные претензии ряд западных стран. Такую точку зрения высказала депутат Верховной рады Надежда Савченко.

«Скорее всего, в ближайшее время мы будем наблюдать какие-то судебные процессы с доказыванием того, что исторически что-то принадлежит им, а не нам», — заявила Савченко.

При этом она исключила, что бои за территории будут «кровавыми». По мнению нардепа, они закончатся в «дипломатическом, политическом и юридическим поле», передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на украинские СМИ.

Стоит отметить, что территориальные претензии к Украине имеют ряд западных государств, в том числе Польша, Венгрия и Румыния.