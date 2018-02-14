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Савченко предрекла Украине бои за западные территории

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Фото: РИА Новости/Григорий Костин
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Украине в ближайшее время могут предъявить территориальные претензии ряд западных стран. Такую точку зрения высказала депутат Верховной рады Надежда Савченко.

«Скорее всего, в ближайшее время мы будем наблюдать какие-то судебные процессы с доказыванием того, что исторически что-то принадлежит им, а не нам», — заявила Савченко.

При этом она исключила, что бои за территории будут «кровавыми». По мнению нардепа, они закончатся в «дипломатическом, политическом и юридическим поле», передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на украинские СМИ.

Стоит отметить, что территориальные претензии к Украине имеют ряд западных государств, в том числе Польша, Венгрия и Румыния.

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