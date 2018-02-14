Разведка США предсказала досрочные выборы на Украине

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс представил в сенат доклад о ситуации на Украине. В нем говорится о возможности досрочных выборов в стране.

Досрочное переизбрание власти обусловлено недовольством жителей темпом реформ и ухудшением уровня жизни. К этому подталкивают также рост коррупции и развитие политического противостояния в обществе, отмечается в документе.

Американская спецслужба уверена, что оппозиция в таких условиях будет стремиться «ослабить президента Украины Петра Порошенко и провластную коалицию». В итоге это может привести к переменам во внешней политике страны.

Президентские и парламентские выборы пройдут на Украине в 2019 году, напоминает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, ранее президент Украины Петр Порошенко на заседании «Ассоциации городов Украины» заявил, что досрочных выборов главы государства или парламента проводиться не будет.