Прямой эфир

Разведка США предсказала досрочные выборы на Украине

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Ting Shen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс представил в сенат доклад о ситуации на Украине. В нем говорится о возможности досрочных выборов в стране.

Досрочное переизбрание власти обусловлено недовольством жителей темпом реформ и ухудшением уровня жизни. К этому подталкивают также рост коррупции и развитие политического противостояния в обществе, отмечается в документе.

Американская спецслужба уверена, что оппозиция в таких условиях будет стремиться «ослабить президента Украины Петра Порошенко и провластную коалицию». В итоге это может привести к переменам во внешней политике страны.

Президентские и парламентские выборы пройдут на Украине в 2019 году, напоминает «РИА Новости».

Как писал iz.ru, ранее президент Украины Петр Порошенко на заседании «Ассоциации городов Украины» заявил, что досрочных выборов главы государства или парламента проводиться не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко заявил, что не допустит потери Украиной государственности
Британская разведка назвала Россию «значительной угрозой»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017