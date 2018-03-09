Главу центра освобождения пленных обвинили в подготовке покушения на Порошенко

Задержанный СБУ глава Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан готовил покушение на президента Украины Петра Порошенко, утверждают спецслужбы страны. Об этом говорится в тексте предъявленного в пятницу, 9 марта, обвинения.

В документе утверждается, что Рубан виновен в подготовке покушения на президента Украины, а также на первых лиц государства, сообщает телеканал «Звезда».

«С целью нарушить общественную безопасность, запугать население, спровоцировать военный конфликт Рубан решил совершить террористический акт», – говорится в тексте обвинения.

Утром в пятницу, на блокпосте на линии разграничения в Донецкой области, при проверке якобы принадлежавшей переселенцам мебели, которую вез Рубан, нашли минометы, автоматы Калашникова, взрыватели и другое оружие.

Рубан был задержан и меру пресечения ему избирают в Шевченковском районном суде Киева.