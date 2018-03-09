Главу центра освобождения пленных Рубана задержали на Украине

Правоохранители Украины задержали руководителя центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, это произошло на блокпосту на линии разграничения в Донецкой области.

По данным «Страна.ua», официальных сообщений о задержании Рубана не поступало. Однако источники издания сообщают, что руководитель центра «Офицерский корпус» задержан за то, что хотел пересечь границу с запрещенными предметами.

Замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука написал на своей странице в Facebook, что Рубан якобы хотел провезти через контрольно-пропускной пункт «арсенал оружия», передает телеканал «Звезда».

Рубана после задержания на КПП доставили в Мариупольское СИЗО, передает телеканал «360».

Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что Киев продолжает использовать тайные тюрьмы для пленных.