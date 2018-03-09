Киев приравнял слово «Малопольша» к фразе «Крым был и будет российским»

Украинский вице-премьер Павел Розенко «поставил» в один ряд словосочетания «восточная Малопольша» и «Крым был и будет российским». Розенко отметил в эфире телеканала ZiK, говоря об этом, что украинцы считают поляков братским народом.

Обсуждение термина «Малопольша» началось в ходе обсуждения политиком принятого Польшей «антибандеровского» закона, передает «Газета.ру». Сначала Розенко заявил, что в Польше в последние два года «накручивается открытая антиукраинская истерия», а затем объяснил, почему украинцы выступают против вышеназванного закона.

«Как реагировать нам, украинцам, когда закон про Институт национальной памяти Польши – я не скажу про преследование украинцев, я скажу про то, что вводится термин «восточная Малопольша»? В закон Польши! А, извините, «восточная Малопольша» стоит в одном разряде с термином «Крым был и будет российским!», — считает он.

«Антибандеровский закон», подчеркнул украинский вице-премьер, создает условия для вражды между странами, хотя украинцы считают поляков братским народом.

4 марта украинские радикалы во Львове приняли участие в факельном марше под антипольскими лозунгами. Радикалы выкрикивали провокационные антипольские лозунги в связи с принятым в Польше законом о запрете «бандеровской» идеологии,

В начале февраля бывший министр обороны Украины генерал армии Александр Кузьмук заявил, что работающие в Польше украинцы могут «схватиться за колы», если начнут сводить исторические счеты.

Сейм Польши в конце января одобрил закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни