МИД Польши перестал доверять Украине после статьи Климкина

Польские власти раскритиковали статью главы МИД Украины Павла Климкина, опубликованную в издании Rzeczpospolita. По словам замглавы польского МИДа Бартоша Цихоцкого, слова властей соседнего государства об отношениях двух стран «абсолютно не соответствуют действительности». Одновременно Цихоцкий заявил о том, что Польша не доверяет Украине.

Об этом польский дипломат заявил в эфире «Польского радио», сообщает «РИА Новости».

В статье Климкин написал, что Варшава дискредитирует национально-освободительную борьбу украинцев, приравнивая ее к преступлениям, совершенным против польских граждан. Одновременно глава МИД Украины добавил, что в истории Польши были примеры преступлений против украинского народа.

«Есть проблема, когда слова украинской стороны абсолютно не соответствуют действительности, и существует проблема отсутствия доверия к украинскому партнеру», — заявил он. Цихоцкий напомнил, что три года назад, именно во время визита президента Польши в Верховную раду, Украина приняла ряд законов о героизации Украинской повстанческой армии (УПА) (экстремистская партия, запрещенная в России. – Ред.).

Киев не задумывается о Волынской резне и «пролитой крови поляков», героизируя данную организацию, добавил он.

Напомним, что в минувшие выходные украинские радикалы во Львове приняли участие в факельном марше под антипольскими лозунгами.