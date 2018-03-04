Радикалы провели факельное шествие под антипольскими лозунгами во Львове

Украинские радикалы во Львове приняли участие в факельном марше под антипольскими лозунгами. Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.

Участниками марша стали сторонники праворадикальных организаций. Шествие приурочили ко дню гибели главнокомандующего УПА (Украинская повстанческая армия — националистическая организация, запрещена в России) Романа Шухевича 5 марта 1950 года в бою с сотрудниками советских спецслужб.

Радикалы выкрикивали провокационные антипольские лозунги в связи с принятым в Польше законом о запрете «бандеровской» идеологии, уточняет РИА «Новости».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша и Украина нуждаются друг в друге, а поляки хотят с украинцами хороших отношений. Соответствующее заявление польский лидер сделал в ходе посещения села Гута Пеняцкая в Львовской области Украины, где в 1944 году были уничтожены сотни человек — поляки и евреи.