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В Варшаве гражданин Польши напал на украинцев

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Jaap Arriens
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Гражданин Польши напал на украинцев из-за их национальности, инцидент произошел в автобусе в Варшаве.

По данным «РИА Новости», 27-летний гражданин Польши избил двух украинцев, вошедших в автобус. Поляк, когда автобус начал движение, набросился на украинцев, стал бить кулаками по голове, оскорблять и потребовал покинуть Польшу

Нападавший вышел из автобуса на ближайшей остановке, пострадавшие госпитализированы с травмами в больницу.

Подозреваемый задержан, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Портал iz.ru сообщал, что в феврале сенат Польши одобрил закон, подразумевающий уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов. Президент Украины Петр Порошенко оценил польский закон как неприемлемый

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