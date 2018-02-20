Украина требует восстановить разрушенные в Польше украинские памятники

Восстановить разрушенные в Польше украинские памятники потребовал Киев. Информацию об этом распространил директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, в Польше за три года было совершено не менее 15 актов вандализма в отношении украинских памятников, которые не осуждаются польской властью.

«Украинская сторона выдвигает требование симметричного восстановления украинских памятников», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что на Украине все антипольские акты такого рода осуждаются государством и обществом, а памятники восстанавливаются.

7 февраля памятник благодарности Красной армии снесен в польском городе Дембица.

21 октября в Польше в силу вступил обновленный закон о декоммунизации. Согласно документу, в стране снесут 230 памятников советским солдатам. В Польше могилы воинов СССР оскверняются уже несколько лет. Отклонение от принципа декоммунизации карается.