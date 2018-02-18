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Неизвестные нарисовали свастику на воротах посольства Польши в Израиле

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Фото: Global Look Press/artifant
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Неизвестные оставили оскорбительные надписи и нарисовали свастику на воротах посольства Польши в Тель-Авиве. Нападение произошло на волне всеобщего возмущения выступлением польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который на конференции в Мюнхене заявил о причастности к холокосту отдельных представителей еврейской национальности, передает «РИА Новости».

Надписи на английском языке содержат оскорбления в адрес поляков и обвинения в убийствах. В настоящее время по факту случившегося полиция проводит расследование и собирает показания для выявления правонарушителей.

Ранее речью Матеуша Моравецкого о причастности отдельных представителей еврейской национальности к холокосту возмутился премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Отношения Израиля и Польши испортились из-за формулировок поправок польского парламента (сейма), которые вводят уголовное наказание за высказывания об участии поляков в холокосте. Документ предусматривает наказание за использование формулировки «польские лагеря смерти» и распространение других фактов о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, которые власти страны считают ложными. Данный закон был подписан президентом Польши Анджеем Дудой 6 февраля текущего года.

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