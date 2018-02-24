Польские полицейские открыли огонь по гражданам Украины и Грузии

В польском городе Згеж в пятницу группа выходцев из Грузии и Украины напала на полицейских, в ответ стражи порядка открыли огонь. Инцидент имел место около двух часов ночи, сообщает «РИА Новости».

Полицейские патрулировали улицы, когда выявили группу мужчин в нетрезвом состоянии. На законное требование правоохранителей предъявить документы мужчины начали бросать в полицейских камни.

После нескольких предупредительных выстрелов в воздух полицейские открыли огонь на поражение. Задержаны 13 нарушителей порядка, четверо госпитализированы с ранениями ног.

Один полицейский получил травму головы.

Ранее сообщалось, что гражданин Польши напал на украинцев из-за их национальности, инцидент произошел в автобусе в Варшаве.