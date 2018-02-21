В Польше демонтируют памятник советскому генералу Каролю Сверчевскому

Памятник советскому и польскому генерал-полковнику Красной армии и генералу брони Войска польского Каролю Сверчевскому начали демонтировать в местности Яблонки в Польше. Об этом передает в среду, 21 февраля, Польское агентство печати.

Сообщается, что фрагменты памятника, включая барельеф генерала, передадут Институту национальной памяти Польши. На месте, где генерал попал в засаду боевиков Украинской повстанческой армии и получил смертельное ранение, в память о чем был поставлен мемориал, планируется разбить дендрарий.

Портал iz.ru писал о том, что 21 октября прошлого года в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, предусматривающий снос памятников советским воинам. Демонтаж планируется завершить до 9 марта.

Согласно закону, под снос не попадут памятники, расположенные на кладбищах или других захоронениях, а также объекты, которые демонстрируются в научных или культурных целях или являющиеся памятниками архитектуры. Кроме того, не уничтожат и монументы, которые не выставлены на всеобщее обозрение.