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Двое гражданских погибли на военном полигоне на западе Польши

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Фото: Global Look Prees/Patrick Pleul
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Тела двух человек обнаружены на военном полигоне в Польше близ города Дравско-Поморске на западе страны. Как сообщил СМИ представитель польской военной жандармерии Даниель Ковальчик, причиной гибели гражданских стал инцидент.

«На территории полигона произошел инцидент с летальным исходом, погибли два человека», — приводит его слова сайт «Комсомольской правды». Представитель военной жандармерии не уточнил, что именно произошло на полигоне и стало причиной гибели людей.

По данным ряда СМИ Польши, на территории полигона произошло ДТП, в котором и погибли люди.

Портал iz.ru сообщил, что США более чем вдвое снизили цену на противоракетные комплексы Patriot, поставляемые на продажу в Польшу.

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