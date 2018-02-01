США вдвое снизили цену на Patriot для Польши

Американские власти более чем вдвое снизили цену на противоракетные комплексы Patriot, поставляемые на продажу в Польшу.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», первоначально сумма сделки оценивалась в $10,5 млрд. В результате переговоров Вашингтон снизил цену до $4,5 млрд. Ожидается, что контракт будет подписан до конца марта.

Годом ранее управление военного сотрудничества минобороны США заявило о планах продать Польше противоракетные комплексы Patriot на $10,5 млрд. Согласно заявлению Пентагона, это позволит Польше улучшить свою обороноспособность и обеспечить защиту территориальной целостности.

Ранее портал iz.ru сообщал, что РФ начала поставки КНР зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» по контракту 2014 года.