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Министры обороны США и Польши обсудили усилия по сдерживанию агрессии

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Глава Пентагона Джеймс Мэттис встретился с министром обороны Польши Мариушем Блащаком по вопросу сдерживания региональной агрессии на министерской встрече НАТО в Брюсселе 14 февраля, сообщает официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

По ее словам, министры обсуждали двусторонние отношения между США и Польшей, которые направлены на сдерживание агрессии в регионе. Также Мэттис поблагодарил Блащака за размещение американских военных сил на польской территории, сообщает RT.

Глава Пентагона оценил вклад Варшавы в укрепление глобальной безопасности, а также отметил, что Польша подает пример, вкладывая средства в свои вооруженные силы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что власти Польши заявили о намерении построить собственный газопровод Baltic Pipe в Данию через Балтийское море как альтернативу «Северному потоку – 2».

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