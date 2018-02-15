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Польша заявила о намерении построить собственный газопровод

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Фото: TASS/Patrick Pleul
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Власти Польши заявили о намерении построить собственный газопровод через Балтийское море Baltic Pipe как альтернативу «Северному потоку». Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine.

План строительства балтийского газопровода, ведущего в Данию, который планируется как альтернатива «Северному потоку», сформировало правительство Польши. Проект Baltic Pipe был возрожден благодаря усилиям партии «Право и справедливость», сообщает «Федеральное агентство новостей».

Сейчас стартует процесс получения необходимых документов на строительство инфраструктуры. Маршрут прокладки труб уже определен. Планируется, что окончательно решение будет принято в 2018 году.

Польское руководство совместно с властями США борются против строительства «Северного потока – 2». Объясняют это в Варшаве стремлением к независимости. При этом позицией Польши, которая преследует собственные интересы, недовольны партнеры «Газпрома» из ЕС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что пресс-служба российской госкорпорации «Газпром» заявила о создании интегрированного международного подразделения для экспорта газа на базе компаний «Газпром экспорт» и Gazprom Germania.

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