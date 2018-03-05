Очередное нападение на украинца совершено в Польше

Нападение на гражданина Украины произошло в польском городе Вроцлав. Неизвестные избили пассажира в трамвае, сообщает в понедельник, 5 марта, польский Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения на своей странице в Facebook.

Избиение сопровождалось грубыми выкриками. «Вы, украинцы, с чертовски глупыми головами!» — кричали нападавшие, сообщает РЕН ТВ. С места происшествия драчунам удалось скрыться, полиция Вроцлава ведет розыск.

В конце февраля гражданин Польши напал на украинцев из-за их национальности, инцидент произошел в автобусе в Варшаве.