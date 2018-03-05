Прямой эфир

Польский МИД «разнес» статью Климкина об отношениях Киева и Варшавы

0
Фото: Wikipedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Замминистра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий раскритиковал статью главы украинского МИДа Павла Климкина об отношениях Киева и Варшавы.

По его словам, заявления украинских властей не соответствуют действительности и в отношениях двух стран есть проблема с доверием.

«Есть проблема, когда слова украинской стороны абсолютно не соответствуют действительности, и существует проблема отсутствия доверия к украинскому партнеру», — заявил Цихоцкий  «Польскому радио».

Замминистра отметил, что отношения Киева и Варшавы усложнились давно. Первым камнем преткновения стала героизация Киевом Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ).

«Прославляя учредительный миф о деятельности УПА, Киев совершенно не задумывается о Волынской резне и пролитой крови поляков», –– сказал Цихоцкий.

Он также подчеркнул, что Украина уже два раза за последние полгода отклоняла предложение обсудить вопросы изменений в законе об институте национальной памяти и эксгумации тел польских жертв на территории Украины.

«Это саботаж со стороны Киева», –– заявил замглавы польского МИДа.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин опубликовал в газете Rzeczpospolita статью, в которой заявил, что Варшава дискредитирует национально-освободительную борьбу украинцев, приравнивая ее к преступлениям, и обвинил Польшу в совершении преступлений против украинского народа.

1 марта в Польше вступил в силу закон, запрещающий пропаганду бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни.

Киев неоднократно называл закон неприемлемым и обвинял Варшаву в построении «исторической мифологии».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Очередное нападение на украинца совершено в Польше
Польша оценила нанесенный Германией в ходе Второй мировой ущерб в $850 млрд

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017