Польский МИД «разнес» статью Климкина об отношениях Киева и Варшавы

Замминистра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий раскритиковал статью главы украинского МИДа Павла Климкина об отношениях Киева и Варшавы.

По его словам, заявления украинских властей не соответствуют действительности и в отношениях двух стран есть проблема с доверием.

«Есть проблема, когда слова украинской стороны абсолютно не соответствуют действительности, и существует проблема отсутствия доверия к украинскому партнеру», — заявил Цихоцкий «Польскому радио».

Замминистра отметил, что отношения Киева и Варшавы усложнились давно. Первым камнем преткновения стала героизация Киевом Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ).

«Прославляя учредительный миф о деятельности УПА, Киев совершенно не задумывается о Волынской резне и пролитой крови поляков», –– сказал Цихоцкий.

Он также подчеркнул, что Украина уже два раза за последние полгода отклоняла предложение обсудить вопросы изменений в законе об институте национальной памяти и эксгумации тел польских жертв на территории Украины.

«Это саботаж со стороны Киева», –– заявил замглавы польского МИДа.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин опубликовал в газете Rzeczpospolita статью, в которой заявил, что Варшава дискредитирует национально-освободительную борьбу украинцев, приравнивая ее к преступлениям, и обвинил Польшу в совершении преступлений против украинского народа.

1 марта в Польше вступил в силу закон, запрещающий пропаганду бандеровской идеологии, а также отрицание геноцида на Волыни.

Киев неоднократно называл закон неприемлемым и обвинял Варшаву в построении «исторической мифологии».