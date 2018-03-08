Депутат Рады предложил изменить гимн Украины
Текст государственного гимна Украины необходимо изменить, чтобы он не начинался «трагически». Об этом заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.
Украинский гимн на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вебрицкого был утвержден в 1991 году и начинается фразой «Ще не вмерла Україна» (еще не умерла Украина).
Парламентарий напомнил, что в 2003 году Рада уже вносила изменения в гимн, добавив в первую строчку слова «Еще не умерла Украина, и слава, и воля».
«В тексте гимна уже есть одна правка. И я говорю коллегам, может, внесем еще одну», — сказал Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, гимн должен начинаться со слов «Будет вечно Украина, ее слава и воля».
«Мы должны быть запрограммированы на жизнь. На жизнь, а не на то, что еще не умерли», — заявил он.
5 марта сообщалось, что советник президента Украины Петра Порошенко олигарх Юрий Косюк поучаствовал в «патриотическом кутеже» во французском Куршевеле, где под гимн Украины официанты вынесли более 50 бутылок шампанского Dom Pérignon, стоимость €1,2 тыс. каждая.