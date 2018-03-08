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Депутат Рады предложил изменить гимн Украины

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Фото: Depositphotos
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Текст государственного гимна Украины необходимо изменить, чтобы он не начинался «трагически». Об этом заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

Украинский гимн на слова Павла Чубинского и музыку Михаила Вебрицкого был утвержден в 1991 году и начинается фразой «Ще не вмерла Україна» (еще не умерла Украина).

Парламентарий напомнил, что в 2003 году Рада уже вносила изменения в гимн, добавив в первую строчку слова «Еще не умерла Украина, и слава, и воля».

«В тексте гимна уже есть одна правка. И я говорю коллегам, может, внесем еще одну», — сказал Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, гимн должен начинаться со слов «Будет вечно Украина, ее слава и воля».

«Мы должны быть запрограммированы на жизнь. На жизнь, а не на то, что еще не умерли», — заявил он.

5 марта сообщалось, что советник президента Украины Петра Порошенко олигарх Юрий Косюк поучаствовал в «патриотическом кутеже» во французском Куршевеле, где под гимн Украины официанты вынесли более 50 бутылок шампанского Dom Pérignon, стоимость €1,2 тыс. каждая.

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