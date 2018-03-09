Уголовное дело на главу Центра освобождения пленных завели на Украине

Глава Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, задержанный на Украине, стал фигурантом уголовного дела о теракте и незаконном обращении с оружием. Об этом в пятницу, 9 марта, сообщили СМИ республики со ссылкой на источник в СБУ.

«Переговорщику вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием», – цитирует телеканал «Звезда» сообщение.

Рубана задержали на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе с большим количеством оружия, которое он пытался провезти на подконтрольную Киеву территорию Украины, спрятав в мебели, сообщает «РИА Новости».

В феврале прошлого года Рубан и депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко посещали в ДНР украинских военнопленных. Тогда в Киеве подвергли резкой критике действия депутата, а СБУ запретила Рубану пересекать линию соприкосновения в Донбассе.