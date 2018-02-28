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Савченко высмеяли в Сети за странное поведение на заседании в раде

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Фото: РИА Новости
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Депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко высмеяли из-за странного поведения на одном из заседаний, после того как украинский политолог Алексей Голобуцкий опубликовал фотографии с ней на своей странице в социальной сети Facebook.

На фотографиях депутат выглядит так, как будто ей нехорошо: сначала сидит расслаблено, откинув голову назад, а затем прикладывает ко лбу руку. Голобуцкий прокомментировал снимки. «Уже вторник, но у Нади в раде опять отходняк. Тяжко ей», — приводит слова политолога «РИА Новости».

Вскоре к обсуждению состояния Савченко присоединились и другие пользователи Сети. Большинство сошлось во мнении, что причина недомогания действительно кроется в злоупотреблении алкоголем, и дали депутату множество советов, как прийти в себя и больше не попадать в такие ситуации.

Ранее портал iz.ru сообщал, что депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко предсказала через несколько лет «большую войну», которая затронет Россию, Украину и страны Европы.

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