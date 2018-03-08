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На Украине преступники цистернами воровали нефть из трубопроводов

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Фото: Depositphotos
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Правоохранительные органы Украины пресекли масштабное хищение сырья из нефтепроводов в нескольких областях страны. Об этом заявил в четверг, 8 марта, пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

«Группа злоумышленников из разных регионов Украины в течение нескольких месяцев с использованием специального оборудования делали так называемые врезы в нефтепроводы на территории Сумской, Черниговской и Полтавской областей», – цитирует сообщение RT.

Злоумышленники были задержаны в Черниговской области во время попытки продажи очередной партии похищенной нефти в автоцистернах.

28 февраля группа мошенников из пяти человек осуждена в Уфе за кражу нефтепродуктов на 60 млн рублей.

Мужчины не располагали реальной возможностью выполнить условия контрактов, но в 2014–2015 годах заключили несколько контрактов с разными заводами по переработке нефти на поставку нефтепродуктов.

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