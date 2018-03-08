«Нафтогаз Украины» обвинил украинцев в чрезмерном потреблении газа

«Нафтогаз Украины» обнаружил и назвал виновных в нынешнем тяжелом положении компании. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Кобелева, отвечают за это политики прошлого и рядовые украинцы, чрезмерно потреблявшие газ в силу его низкой стоимости, передает «РИА Новости».

Об этом Кобелев заявил на нефтегазовой конференции CERAWeek.

Украина «была жертвой так называемого замкнутого круга, связанного с потреблением газа из России», заявил глава украинской компании. Политики, ранее управлявшие страной, «наслаждались сильной поддержкой из России», а рядовые потребители расходовали газ сверх меры, так как «стоимость газа для домохозяйств была со скидкой 95% от рыночной стоимости», добавил он, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что «Нафтогаз Украины» намерен взыскать с «Газпрома» еще $20 млрд.

С 1 марта поставки российского газа украинскому предприятию «Нафтогаз» были прекращены, а «Газмпром» начал процедуру расторжения контракта с «Нафтогазом». Власти Украины временно ограничили потребление газа и перешли на мазут.