Группа мошенников осуждена за кражу нефтепродуктов на 60 млн в Уфе

Группа мошенников из пяти человек осуждена за кражу нефтепродуктов на 60 млн рублей в Уфе, Республика Башкортостан, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Суд вынес приговор четырем жителям Уфы и одному жителю Набережных Челнов. Было установлено, что мужчины в 2014–2015 годах заключили несколько контрактов с разными заводами по переработке нефти на поставку нефтепродуктов.

Мужчины не располагали реальной возможностью выполнить условия контрактов. Общая сумма выплат мошенникам за несуществующую нефть составила более 60 млн рублей, сообщает «МедиаКорСеть».

Обвиняемые отрицают свою вину в совершении мошеннических действий. Суд вынес обвинительный приговор и назначил подсудимым наказание в виде условного срока от трех до пяти лет каждому, а также обязал осужденных полностью выплатить потерпевшим сумму причиненного ущерба.