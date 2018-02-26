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Заведующая детсадом присвоила 800 тыс. рублей в Волгоградской области

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Заведующая детсадом обвиняется в присвоении более чем 800 тыс. рублей в Иловлинском районе Волгоградской области. Женщина подозревается в 15 эпизодах незаконных деяний. Об этом сообщила старший помощник областного прокурора Оксана Черединина.

В отношении заведующей детским садом «Малышок» была проведена прокурорская проверка по просьбе родителей воспитанников. Проверка показала, что женщина причастна к 10 эпизодам мошенничества и пяти случаям служебного подлога, сообщают «НовостиВолгограда.Ру».

Как выяснилось, женщина присваивала себе деньги сотрудников, которым сама же выписывала премии. Также она замечена в устройстве на работу подставных лиц, за которых получала заработную плату, и в других подобных мошеннических действиях.

Подобную деятельность она совершала в период с сентября 2014 по декабрь 2017 года. В общей сложности сумма ущерба составила более 800 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 292 УК РФ. К подозреваемой применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

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