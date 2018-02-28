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Астраханец заплатил интернет-магу 400 тыс. рублей за возвращение жены

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Житель Астраханской области обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Мужчина отдал колдуну 400 тыс. рублей за возвращение супруги, но ритуалы не спасли семью.

По данным правоохранительных органов, мужчина решил обратиться к экстрасенсам, когда его жена стала поздно возвращаться домой и охладела в чувствах. Житель Приволжского района через интернет обратился за консультацией к колдуну. Тот предложил помощь за 400 тыс. рублей. Как заверил маг, средства нужны на покупку амулетов и ритуальных зелий, пишет «Астрахань 24».

Чародей заявил потерпевшему, что эффекта нужно ждать в течение двух циклов. Однако супруга все-таки ушла к другому мужчине, после этого астраханец обратился в полицию.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

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