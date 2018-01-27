Нигерийца жестоко избили из-за подозрений в превращении человека в козла

Полиция нигерийского штата Риверс начала расследование избиения 36-летнего мужчины, которого местные жители заподозрили в колдовстве, сообщает издание Daily Post.

Толпа накинулась на несчастного, когда заподозрила, что тот превратил человека в черного козла. Мужчину били до тех пор, пока он не упал без сознания.

Спасти «колдуна» от верной гибели смогли лишь прибывшие на место полицейские, которые отвезли его вместе с козлом в участок. Мужчина заявил правоохранителем, что козел принадлежит ему и человеком он никогда не был.

В сентябре 2017 года президент ЮАР Джейкоб Зума обвинил ведьм и призраков в том, что его партия «Африканский народный конгресс» (АНК) не смогла одержать победу на выборах.