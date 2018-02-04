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Американки изуродовали ребенка во время ритуала вуду

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Фото: Global Look Press/ Nicolaus Czarnecki
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Две жительницы американского штата Массачусетс изуродовали пятилетнюю девочку, проводя над ней гаитянский ритуал вуду по просьбе матери.

Как сообщает местный телеканал NECN, 40-летняя Рейчел Хилейр и 51-летняя Пегги ля Бусьер убедили мать девочки, что ребенок одержим злым духом и для его изгнания необходимо провести колдовской ритуал.

Восьмилетний брат девочки рассказал, что «колдуньи» связали его сестру, сжигали над ней предметы, лили воду и другие неизвестные вещества на глаза ребенка. Женщины угрожали отрезать мальчику голову мачете.

В полиции штата уточнили, что химикаты, которые использовали американки, оставили сильные ожоги на лице ребенка. Сейчас пострадавшая девочка и ее брат находятся под опекой государства.

Женщин задержали, им предъявлен ряд обвинений, включая нанесение телесных повреждений и побои.

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