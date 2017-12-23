Колдуны, гармонь, в светлячках ладонь

Тульская область бросает вызов соседям по региону в борьбе за внутренних туристов — в конце декабря губернатор поручил правительству разработать дополнительные меры по привлечению путешественников. Между тем туристический потенциал у области значительный. Тула не только пряниками, ружьями да самоварами удивить способна. По новому экзотическому и местами мистическому маршруту, ведущему к колыбели русской государственности — Куликову полю, промчались на необычном поезде корреспонденты портала iz.ru.

Курсом на юг

Цак-цак-цак-цак... Дробит минуты скоростемер в кабине машиниста. Через лобовое стекло открывается знакомый одним только железнодорожникам пейзаж: рельсы тараканьими усами огибают холмы, бесстрашное воронье разлетается из-под колес в самый последний момент... А по сторонам сменяют друг друга поля, леса и болота.

Машинист сосредоточенно смотрит вперед. Кажется, даже не моргает. Чувствуешь себя один на один с этим поездом-беглецом. Из шумного города самодвижущийся вагон несет пассажиров на юг к Куликову полю.

А ведь обнаружив в турпутевке не «рейсовый», а «рельсовый» автобус в качестве транспорта от тульского вокзала до станции Кимовск, я посчитал это опечаткой. И напрасно.

Правильное название этого микроавтобуса на чугунных колесах — автомотриса. Самоходный вагон на дизельном движке просто создан для путешествий, хотя изначально задумывался для того, чтобы доставлять специалистов в труднодоступную местность. Бездорожье у работников «железки» — это когда поезду не за что «зацепиться», проводов нет сверху. Потом вагоны с моторчиком перепрофилировали для компактных пассажироперевозок.

Вот и задумались несколько месяцев назад в областном Минкультуры, почему бы не открыть новый маршрут для путешествий по Тульской земле. Идею подхватили в Центральной пригородной пассажирской компании.

Концепция такого тура должна понравиться путешественникам: приезжаешь из Москвы на тульском экспрессе, садишься прямо на вокзале в рельсовый автобус и вуаля! — на борту чартерного поезда можно устроить фуршет, праздник, послушать рассказ экскурсовода. Детям будет интересно побывать в кабине машиниста. Правда, сделать им это разрешат только на остановках (так предписывают правила безопасности).

KAZ_9988 Московская железная дорога (Тульская область) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_9988 Тульская область Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_9988 Паровоз Эр-787-57. Кимовск (Тульская область) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_9988 Пропагандистские палаты большевиков. Музей 100-летия Великой Октябрьской революции. Кимовск (Тульская область) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_9988 Скульптура Феликса Дзержинского, занимавшего пост наркома путей сообщения СССР с 6 июля 1923 по 2 февраля 1924 года. Кимовск (Тульская область) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_9988 Музей 100-летия Великой Октябрьской революции. Кимовск (Тульская область) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_9988 Никольский собор. Епифань (Тульская область) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_9988 Река Дон (Тульская область) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_9988 Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле» (Тульская область) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_9988 Тульская область Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_9988 Никольский собор. Епифань (Тульская область) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_9988 Весы системы Беранже. Музей купеческого быта в усадьбе мещан Байбаковых. Епифань (Тульская область) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_9988 Весы и мясные продукты (бутафория). Музей купеческого быта в усадьбе мещан Байбаковых Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_9988 Никольский собор. Епифань (Тульская область) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_9988 Тульская область Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Тульские колдуны

У полей и лесов под Тулой особая аура. Помнит Куликово поле не только Дмитрия Донского и Мамая, но и языческих идолопоклонников. Вера в леших и другие потусторонние силы настолько сильна, что прошла с людьми сквозь столетия. И сегодня полуязыческие ритуалы по-прежнему в ходу у сельчан, а христианизация лишь видоизменила древние обряды и традиции.

В мистические тайны здешних селений посвятил участников нашего путешествия краевед и историк Игорь Пешехонов.

— У нас до сих пор кое-кто отдает предпочтение народной медицине. И если недуг какой случается, не к доктору бегут, а ищут бабушку, — рассказывает под стук колес Игорь.

Кожные дерматиты, глазной ячмень и различные боли стараются лечить в селах близ Куликова поля с помощью «червачков» (так на местном говорке именуют светлячков). Ритуал изложен в отчете об этнографической экспедиции Пешехонова и его коллеги. С документом не поленился познакомиться и корреспондент iz.ru.

Легенда, сохраненная историками, гласит: человек, «кто Богу достоин», в ночь на Ивана Купалу уходит в лес. Понятное дело, чаще всего это потомственная знахарка. Там она ловит редких для этой климатической полосы насекомых.

Целительница растирает несчастных букашек по рукам. Ладони потом три дня нельзя мыть. После этого простыми поглаживаниями ворожея якобы может лечить людей. Как и подобает настоящему исследователю, Игорь подверг себя эксперименту.

— Зубы как раз болели дико. Знахарка раз сто погладила меня по скуле. Потом трижды перекрестила больные места, произнося молитву, — вспоминает Пешехонов.

Результат изложен в отчете так: «Подвергшийся этнографическому эксперименту исследователь отмечает эффективность лечения: возникающая прежде зубная боль прошла». «Гарантия» услуги — один год, для повторного сеанса нужен визит к шептунье.

Любопытно, что перед заговором читают молитву «Отче наш», намаливают воду, приговаривая: «Господи, спаси меня от лихого человека, от злых людей». Едва ли православное духовенство одобряет подобные ритуалы. Историк уловил фрагменты бабкиных заклинаний, когда та лечила другому пациенту болячку на нижней конечности: «Кусок мыла, кусок сала, чтоб нога как прежде стала».

Знает наш собеседник и похожую на сказку историю «дара божьего» одной из местных знахарок.

— В юном возрасте она «обмерла» — потеряла сознание, перестала дышать, сердце остановилось. Предполагаю, речь шла о так называемом летаргическом сне. Близкие решили, что она умерла. А как в гроб уложили, она и проснулась. Уже другим человеком... — рассказывает леденящую душу историю краевед.

Женщина запомнила свой удивительный сон и пересказала: мол, шла она по Куликову полю и увидела землянку уютную, спустилась вниз, а там люди старые сидят за длинным столом на лавках. Хотела и она к ним, да места не было ей. Подошел к девочке старичок с добрым лицом и сказал: «Не нужно тебе, девочка, с нами пока за стол садиться. Ступай обратно, будешь людей лечить».

Эффект плацебо, игры разума, безумие и преувеличение — можно и так объяснить подобные истории про чудо, если взглянуть на это с долей здравого скепсиса. Но стоит напомнить, что из здешних мест, а конкретно из деревни Себино, родом одна из самых почитаемых русских святых — Матрона Московская.

Тула_3 Успенский собор Тульского кремля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Живут, как 600 лет назад

Повитухи, колдуны, знахари — особая масть в русских селах в принципе и на Куликовом поле в частности, поэтому в последний путь их провожают соответственно. Для заподозренных в колдовстве здешний народ гробы делал (и продолжает делать) непременно из осины. А еще в ящик сыплют стружки, оставшиеся при его изготовлении.

Чтоб покойник не вернулся, ноги мертвеца держат связанными до самого закрытия гроба. Под конец веревку распарывают, чтоб «на том свете гулял».

— А еще покойникам было принято класть смерок — палку в дорогу, как посох, чтобы облегчить скитания в загробном мире. И продолжалось это очень долго. Говорят, до сих пор кладут. Похоронные ритуалы очень консервативны, сотнями лет остаются неизменными, — говорит Пешехонов.

Интересно, что в некоторых населенных пунктах Куликова поля вообще не ставили крестов до середины ХХ столетия. Вместо этого на бугорок водружали камень.

Трудно поверить, но пересказы легенд про русалок живут в народе до сих пор, несмотря на то, что огромное культурное влияние на село оказывал город. Из уст в уста передаются тульские легенды про русалок и домовых. Кстати, русалка в представлении туляка — это не женщина с рыбьим хвостом, а девушка с растрепанными, взъерошенными волосами и большими зелеными глазами. Согласно одному из местных преданий, ими после смерти становились некрещеные.

Одна из любимых в народе легенд о великом побоище русских с татаро-монголами связана с несметными сокровищами Мамая. Якобы, спешно отступая, хан зарыл много золота в полях в надежде вернуться сюда когда-нибудь. Ищут до сих пор.

Память о революции и ее противниках

Мы покидаем уютную автомотрису на станции Кимовск, дальше — автобусом. На полустанке, носящем имя Коммунистического интернационала молодежи, нас встречают гипсовые пионеры — один с барабаном, другой с горном. На запасном пути — старинный грузовой паровоз, главный экспонат небольшого музея, созданного РЖД в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Эта станция напоминает о советском прошлом Тульской области. К полотну примыкают гигантские, в длину полустанка, здания со скошенными крышами, без окон, с кирпичными трубами — немые свидетели могучей некогда пищевой промышленности СССР.

Тула 7 Статуя пионера на железнодорожной станции Кимовск (Тульская область) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Здесь когда-то мелькомбинат работал на полную мощность. В этих амбарах хлеба было на несколько регионов, — рассказывает работница музея. Интересный факт: Тульская область, несмотря на то, что была на протяжении всей своей истории поставщиком аграрной продукции, не раз переживала голод в неурожайные годы.

Шагаем по бурой новенькой плитке в здание вокзала, где нас ждет свидание с 1920-ми годами прошлого столетия.

Печатная продукция в красно-черно-белых тонах на стенах, облаченные в одежды революционеров и красноармейцев манекены — всё это часть экспозиции уголка истории на вокзале. На стенах плакаты «Клином бей белых», «Товарищи, винтовкой и молотом отпразднуем Красный Октябрь». На главном месте у окна, как алтарь, — ростовой монумент Дзержинскому. Казалось бы, причем здесь он.

— В 1921 году он был назначен наркомом путей сообщения. И в короткие сроки навел порядок в ведомстве, что не удавалось нескольким его предшественникам, — предугадывает экскурсовод повисший в воздухе вопрос.

KAZ_1650 Пряничная лавка в Тульском кремле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_1650 Пряничная лавка в Тульском кремле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_1650 Форма для пряника Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_1650 Крепостная стена Тульского кремля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_1650 Крепостная стена Тульского кремля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_1650 Успенский собор Тульского кремля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_1650 Успенский собор Тульского кремля Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_1650 Свято-Успенский собор. Тула Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

А еще Железный Феликс организовал здесь несколько врачебно-питательных поездов в рамках программы борьбы с детской беспризорностью. Эти составы помогли тысячам мальчишек и девчонок спастись от голодной смерти в уездных городах.

А всего в 15 км, в Епифани, мы заглянули в местечко, посвященное идеологическим противникам большевиков. Музей купеческого быта рассказывает о нравах фабрикантов и землевладельцев на примере мещан Байбаковых. Объект расположен в границах фамильной усадьбы.

После экскурсии гостей поят чаем с вареньем и потчуют плюшками собственного производства. Есть у Епифани, крохотного населенного пункта, то, чему и столица позавидует, — Свято-Никольский собор. Этот архитектурный шедевр эпохи классицизма ставят в один ряд с храмом Мартина Исповедника в Москве и другими уникальными постройками первой половины XIX столетия. До сих пор нет однозначного ответа, почему столь роскошный собор был воздвигнут именно здесь. Строительство продолжалось почти 40 лет. Открылся он примерно в 1850 году.

Битва на Куликовом поле

Епифань стала нашей последней остановкой на пути к главной цели — Куликову полю.

Издали масштабный музей может показаться замысловатым военным комплексом с блиндажами, катакомбами и торчащими из земли трубами. Чем-то напоминает уменьшенную копию ацтекского Теотиуакана. Такое архитектурное решение вписывает объект в ландшафт, не акцентируя внимания на высоких элементах конструкции. Автор проекта — Сергей Гнедовский.

KAZ_0545 Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник Куликово поле (Тульская область) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_0585 Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник Куликово поле (Тульская область) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_0617 Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник Куликово поле (Тульская область) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_0629 Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник Куликово поле (Тульская область) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_0653 Князь Белозерский участник Куликовской битвы. Музей-заповедник Куликово поле (Тульская область) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_0659 Уменьшенная копия скульптурной композиции "Грюнвальдские мечи" (оригинал находится в Нью-Йорке, США). Верхом изображен Владислав Ягайло, современник Дмитрия Донского, после польско-литовской победы над Тевтонским орденом. Музей-заповедник Куликово поле (Тульская область) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_0665 Рукопись "Задонщина". Музей-заповедник Куликово поле (Тульская область) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_0678 Предметы быта XIV-XV веков, найденные во время археологических раскопок и их копии. Музей-заповедник Куликово поле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_0718 Предметы быта XIV-XV веков, найденные во время археологических раскопок и их копии. Музей-заповедник Куликово поле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_0731 Картина "Хан Мамай". В качестве натурщика художнику Виктору Маторину позировал начальник охраны монгольского посольства. Музей-заповедник Куликово поле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_0734 Картина "Дмитрий Донской", художник Виктор Маторин. Князь изображен значительно старше своих лет. Во время Куликовской битвы ему не было 30 лет. А скончался он в возрасте 38 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_0798 Макет сражения. Музей-заповедник Куликово поле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_0804 Макет сражения. Музей-заповедник Куликово поле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_0916 Экспозиция доспехов и вооружения воинов времен куликовской битвы. Музей-заповедник Куликово поле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_0923 Интерактивный макет Куликовской битвы в центральной части музей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В центре ансамбля два корпуса, между ними совсем небольшое расстояние. Смотрящие друг на друга козырьками крыш, они символизируют противостояние войск Мамая и дружин Дмитрия Донского.

То, что издали гости принимают за торчащие из земли трубы, — на самом деле увеличенные в несколько раз копья из стали.

Можно смело сказать, что Куликово поле — музей подземный. Основные экспозиции находятся на нижних уровнях. На крышах зданий смотровые площадки с подробным описанием того, где шел бой, с какой стороны подошли русские и куда бежали мамаевы полки.

Внутри всё очень современно. Например, рядом со стендом, где представлены латы, кольчуга и копья в натуральную величину, расположены мониторы, где можно просмотреть ролики о том, как воевали шестоперами, булавами, луком и стрелами. На кадрах специалисты пробуют тем или иным орудием пробить защиту средневекового воина.

Главный плюс огромной экспозиции в том, что удалось максимально визуализировать процесс, насытить его красками и образами. Большая заслуга наряду с историками принадлежит художникам и аниматорам. Вместе с историками им удалось добиться главного: любой выходящий из этих стен, будь то ребенок или взрослый, унесет с собой понимание того, что именно происходило здесь 637 лет назад.

Впрочем, без неточностей не обошлось. Например, художник изобразил Дмитрия Донского в ростовом портрете слишком старым.

— Дмитрию Ивановичу на момент Куликовской битвы было 30 лет, — уточнила музейный экскурсовод.

Любопытная деталь: портрет Мамая писался с сотрудника охраны монгольского посольства.

Отдельный зал уделен роли Сергия Радонежского в Куликовской битве. Тщательно прорисованы в экспозиции образы монахов Александра Пересвета и Родиона Осляби. Оба они до монашества имели отношение к воинству.

Есть в экспозиции и редкая икона, на которой Дмитрий Иванович изображен с нимбом как святой «во главе полка правой руки воинства небесного». Хотя канонизирован князь был только в 1988 году.

Центральным местом экспозиции стал огромный макет с расстановкой сил и средств, как сказали бы сегодняшние мастера военного дела. Благодаря чудо-проекторам карта оживает, приводя в движение вражеский кешиктен (личная гвардия хана), а затем и засадный полк.

— О засадном полке за зеленой дубравой не знали даже наши войска. Но как только кешиктен был брошен Мамаем в бой, в них врезается засадный полк. Этим решен был исход сражения. Представляете, они два с половиной часа стояли за деревьями, смотрели, как гибнут их товарищи. А на левом фланге была страшная мясорубка. Поэтому всю свою ненависть, всю свою злость и мастерство они вложили в этот удар, — описывает кульминацию битвы в окончании программы гид.

Что посмотреть в столице старинного княжества

В Туле тоже есть что посмотреть любознательному туристу. Помимо ансамбля местного кремля и знаменитого Музея оружия, корреспондент iz.ru отыскал еще один любопытный для путешественников адрес — музей «Гармони деда Филимона».

Здесь можно, во-первых, послушать виртуозную игру на клавишно-пневматических музыкальных инструментах, а во-вторых, узнать массу нового о биографии самой гармошки. Тальяночка, например, — не что иное, как трехрядная итальянская гармонь. А с ливенской гармонью (ливенкой) женихи ходили свататься. Если на сватовстве вышел проход и невеста отказала, инструмент требовалось сломать/разорвать.

KAZ_2411 В руках у экскурсовода голосовые планки из гармони. Тульский Музей гармони деда Филимона Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_2411 Гармонь участника Великой Отечественной войны. Декоративные детали выполнены из фюзеляжа подбитого немецкого самолета. Тульский Музей гармони деда Филимона. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_2411 Коллекция музыкальных инструментов в тульском Музее гармони деда Филимона Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_2411 Тульский музей оружия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_2411 Экспозиция современного стрелкового вооружения. Тульский музей оружия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков KAZ_2411 Здание "шлем" — тульский музей оружия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

У этого инструмента чрезвычайно длинные меха, поэтому ловкие музыканты могут не только играть. Одни делают бороду из нее, другие тянут одну сторону ногой. Ну а акробаты используют даже как скакалку. Впрочем, это лучше увидеть. На особом месте в музее гармонь фронтовика «Победа». Узоры на ней в виде женщин вырезаны из фюзеляжа подбитого самолета люфтваффе.

Еще одно место нельзя обойти стороной, особенно если в Тулу приехал с детьми. Это мастерская по приготовлению знаменитых тульских пряников, которые в скором времени могут признать памятником ЮНЕСКО. Таких в черте города хватает, мы попали на мастер-класс в ту, что расположена в крепостной стене кремля.