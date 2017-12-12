Колдунов и хиромантов могут оставить без сертификатов

Росстандарт провел мониторинг зарегистрированных систем добровольной сертификации (СДС). Выяснилось, что больше половины из них не ведут профильной деятельности. В реестре также обнаружились десятки СДС, выдающих сертификаты на услуги, качество которых не подтверждается никакими нормативными документами. Например, на деятельность магов, колдунов и хиромантов. Чиновники намерены упорядочить систему, чтобы защитить интересы потребителей.

Росстандарт выяснил, что единый реестр систем добровольной сертификации в РФ содержит более десятка СДС нетрадиционных услуг. Например, существуют системы по сертификации магов, знахарей, колдунов, эзотериков, гипнологов, хиромантов, духовных целителей, молитвотерапевтов и специалистов по нейролингвистическому программированию.

Такая ситуация сложилась потому, что сегодня действует уведомительный порядок регистрации СДС. Росстандарт предлагает ввести разрешительный — тогда агентство сможет оценивать претендентов на правомерность получения официального статуса.

В этом случае в реестр должны будут включаться только системы, подтвердившие качество своих товаров и услуг на основании положительных результатов реально проведенных испытаний.

— Требованиям каких нормативно-технических документов (ГОСТов, ТУ и других) должны соответствовать услуги колдунов, непонятно, — отметили в Росстандарте. — Однако сейчас такие системы имеют статус зарегистрированных в государственном реестре, что они активно используют, предлагая услуги населению.

Кроме того, оказалось, что больше половины из 1,7 тыс. зарегистрированных СДС вообще не ведут деятельности по сертификации. 40% записей содержат неактуальную информацию, потому что держатели систем не проинформировали Росстандарт об изменениях в их документах и структуре. Большинство (57,4%) систем имеют всего один орган по сертификации, а 9,4% вообще не имеют таких органов.

— Новые правила не отразятся на деятельности систем добровольной сертификации, закрепляющих уникальные или передовые практики. В первую очередь это внятный ответ государства на справедливо возникающие в обществе вопросы в отношении недобросовестных систем, злоупотребляющих своим официальным статусом. Продолжения этой ситуации допустить нельзя, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Росстандарта.

Агентство уже готовит законодательную инициативу о контроле за деятельностью СДС. Росстандарт хочет также ввести обязательную аккредитацию держателей СДС, кроме того, владельцы систем должны будут предоставлять отчетность о своей деятельности.

Сегодня аккредитацию — то есть процедуру подтверждения соответствия определенным критериям — СДС проходят добровольно. В Росаккредитации поддержали идею о разрешительном порядке регистрации для них.

— Мы будем взаимодействовать только с теми органами по сертификации, которые работают в СДС, прошедших специальный законодательный фильтр. Если органы по сертификации обратились в национальные системы аккредитации, нам важно понимать, по каким схемам будет происходить сертификация, на каких условиях и в соответствии с какими требованиями, кто и как будет управлять этим процессом и так далее. Пока этот вопрос юридически не проработан. И каждый раз, когда к нам поступают заявки на аккредитацию в добровольных системах, возникает «пазл» со множеством неизвестных, — пояснил «Известиям» руководитель Росаккредитации Алексей Херсонцев.

В Роскачестве сообщили, что периодически выявляют товары, отмеченные знаками той или иной системы добровольной сертификации, которые иногда не отвечают даже базовым требованиям безопасности.

— Образцы для проведения добровольной сертификации или участия в конкурсе обычно представляются самим производителем. В то время как в обращении будет находиться продукция с иными свойствами, — отметили в Роскачестве.

Руководитель органа по сертификации ООО «ЕвроСтандарт-сертифика» Андраник Пайтян пояснил «Известиям», что большинство из зарегистрированных в России СДС не несут ответственность за сертификаты.

— Систем по сертификации наплодилось слишком много — более 1,5 тыс. А, например, в Германии их всего семь-восемь. Регистрация систем проходит формально, никто их работу не контролирует. Фактически любой может зарегистрировать такую организацию и продавать сертификаты. Никаких измерений и испытаний при этом не проводится. А ведь в добровольной системе мы сертифицируем большинство товаров и услуг. В случае каких-либо инцидентов найти компании, ответственные за сертификацию, будет невозможно, — сказал Андраник Пайтян.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, приравнивающий услуги колдунов и магов к мошенничеству.