Политолог назвал руководство Украины ответственным за рост цен на газ

Украинский политолог Александр Дудчак заявил, что газа в стране хватит, однако очень вероятен рост цен на топливо. И ответственным за это является политическое руководство Украины, делающее врага из соседнего государства.

По словам политолога, основной вопрос заключается в том, столько будет стоить газ. «Европа, услышав о ситуации с «Газпромом» и «Нафтогазом», резко взвинтила цены, и теперь газ придется покупать намного дороже, чем раньше», — заявил Дудчак НСН.

Он также выразил сомнение в том, что население готово платить за такие выходки власти Украины.

«Складывается такое ощущение, что проблемы, которых не должно быть в принципе, создаются искусственно», — заключил он.

Ранее кризисный комитет при министерстве энергетики и угольной промышленности Украины объявил о завершении кризисной ситуации в стране и о том, что газа для завершения отопительного сезона достаточно.

По состоянию на 7 марта 2018 года объем газа в ПХГ составляет 9,23 млрд куб. м.

Российская компания «Газпром» ранее предложила «Нафтогазу» встретиться для обсуждения расторжения контрактов.