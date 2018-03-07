«Газпром» назначил «Нафтогазу» встречу

«Газпром» предложил «Нафтогазу» встретиться, чтобы обсудить расторжение контрактов. Об этом в среду, 7 марта, сообщил зампред правления российской компании Александр Медведев.

«Газпром» не только направил 5 марта сего года уведомление «Нафтогазу Украины» о начале процедуры расторжения контрактов, но и предложил дату необходимой для этого встречи сторон», – цитирует его «РИА Новости».

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» оспаривают контракты на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж обязал украинскую компанию выплатить «Газпрому» более $2 млрд за поставленное топливо. Условие take or pay было оставлено для 80% объема газа. Это решение Украина сочла своей победой, но все же засекретила его внутри страны — по официальной версии, чтобы избежать обжалования от «Газпрома».

28 февраля суд взыскал с «Газпрома» более $4,5 млрд компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину. С учетом предыдущего решения российская компания должна выплатить $2,56 млрд. 3 марта стало известно, что «Газпром» вынужден был разорвать контракты на поставку и транзит газа с «Нафтогазом» Украины из-за асимметричного решения Стокгольмского арбитража, которое нарушило баланс сил и интересов сторон. Об этом заявил глава российской компании Алексей Миллер.