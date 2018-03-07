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Юрист оценил шансы «Газпрома» на пересмотр решения по делу «Нафтогаза»

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Фото: Global Look Press/Alexander Chaplygin/Russian Look
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«Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом Украины». О дальнейших вариантах развития ситуации рассказал адвокат Денис Скрябин в эфире радио Sputnik.

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«У «Газпрома» есть достаточно хорошие шансы на пересмотр, хотя они и достаточно минимальны», — цитирует юриста «РИА Новости».

При этом он напомнил, что по двум зеркальным контрактам арбитраж принял противоположные решения.

«В одном случае он признал, что ухудшение экономики Украины является неким фактором, который позволяет смягчить условия для Украины, зеркальное же отражение подобной ситуации на «Газпром» арбитраж посчитал неприемлемым», — сказал адвокат.

По его мнению, в данной ситуации есть «некий перекос в сторону Украины». В итоге российской компании не остается ничего, кроме как обжаловать решение, которое действительно является несправедливым, отметил юрист.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» оспаривают контракты на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года.  В декабре 2017 года украинскую компанию обязали выплатить «Газпрому» более $2 млрд за поставленное топливо. 

28 февраля суд взыскал с «Газпрома» более $4,5 млрд компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину. С учетом предыдущего решения российская компания должна выплатить $2,56 млрд.

После этого «Газпром» прекратил поставки газа на Украину, вернув предоплату за март. В этой связи в стране временно ограничили потребление газа и перешли на мазут. Кроме того, на Украине прекратили работу детские сады, школы и вузы.

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