СБ Украины вызвала на допрос Надежду Савченко по делу Рубана

Служба безопасности Украины вызвала на допрос депутата Верховной рады Надежду Савченко в рамках расследования по делу главы общественной организации «Центр освобождения пленных» Владимира Рубана. Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Сообщается, что депутат Савченко вызвана на допрос 13 марта. Однако, по словам Луценко, 12 марта надежда Савченко отбыла из страны для участия в международной конференции. Генеральный прокурор призвал депутата вернуться, если она действительно настолько мужественная и честная, как говорит об этом, сообщает сайт kp.ru.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца главу Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко.

Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко заявил, что спецоперация по разоблачению главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана длилась не менее девяти месяцев.