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Глава «Офицерского корпуса» арестован за подготовку покушения на Порошенко

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Фото: ТАСС/Михаил Соколов
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Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца главу Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко.

«(Избрать – iz.ru.) меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога <…> срок установить в рамках срока досудебного расследования продолжительностью 60 дней», –– приводит «РИА Новости» постановление суда.

9 марта стало известно, что руководителя центра освобождения украинских военных пленных задержали сотрудники Службы безопасности Украины, по подозрению в подготовке терактов и незаконном хранении оружия.

Рубан был задержан при попытке въехать из Донецкой народной республики (ДНР) на территорию, подконтрольную Киеву. У него в машине обнаружили большое количество оружия. По данным СБУ мужчина планировал покушение на Порошенко, главу МВД Арсена Авакова и секретаря СНБО Александра Турчинова.

Также ему вменяется подготовка расстрела здания Верховной рады и администрации президента в Киеве для дестабилизации ситуации в стране.

Рубан обвинения категорически отрицает.

 «Я только должен был перевезти один товар на ту сторону... я должен был перевезти мебель. О наличии оружия я не знал. Все остальное я отрицаю», — цитирует его «Украинская правда».

Владимир Рубан занимался посредничеством по обмену пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР с 2014 года.

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