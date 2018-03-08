Участники силовой операции в Донбассе вернули Порошенко медали

В Виннице двое участников военной операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк вернули президенту Украины Петру Порошенко медали за участие в боевых действиях. Об этом сообщается в Facebook «Движения «Освобождение» Винница».

Инцидент произошел в сессионном зале Винницкого областного совета после третьей неудачной попытки открыть внеочередную сессию.

На кадрах, опубликованных в соцсети, видно, как один из военных подошел к микрофону и заявил, что после «избиения побратимов» возле Верховной рады не хочет иметь награду от Порошенко.

Второй военнослужащий также оставил медаль, попросив передать ее президенту.

Военные были возмущены действиями чиновников, которые «повторяют сценарий своих предшественников».

«Депутаты Винницкого облсовета от провластных политсил своей явкой на внеочередную сессию продемонстрировали поддержку преступных приказов власти. Ветераны в гневе отказываются от президентских наград», — говорится в сообщении.

В начале марта полиция разогнала палаточный городок протестующих у стен рады. Были задержаны сотни сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Происшествие вызвало волну возмущения из-за «нарушения прав митингующих и методов полиции». Активисты отметили, что сторонники Саакашвили давно покинули лагерь, и возле рады оставались только «военные и ветераны» силовой операции в Донбассе.

Военная операция Киева против жителей востока страны началась в апреле 2014 года, после того как Донбасс отказался признать политиков, пришедших к власти в ходе госпереворота. По данным ООН, в результате конфликта погибли более 10 тыс. человек.