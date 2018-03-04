МВД Украины ответило на «вопли» об унижениях митингующих в Киеве

МВД Украины отреагировало на обвинения в унижении задержанных при разгоне палаточного городка, установленного у стен Верховной рады.

«По поводу воплей о якобы унижении задержанных. Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в транспорт — это никакое не унижение, а общеупотребительная полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника», — написал спикер МВД Артем Шевченко в Facebook.

Представитель МВД отметил, что полицейские не стали «держать задержанных на холодной погоде лежа на снегу лицом вниз», избрав другой способ контроля. Публикацию Шевченко сопроводил фотографиями задержания подозреваемых в различных странах мира.

Стоит отметить, что запись Шевченко собрала множество негативных комментариев. В частности, пользователи предложили спикеру МВД попробовать, каково это было стоять на коленях в холодную погоду.

Как писал портал iz.ru, накануне полицейские разогнали палаточный городок у стен Верховной рады. Было задержано около 50 человек. Известно, что в потасовке с демонстрантами пострадали как минимум семь полицейских.