Прямой эфир

МВД Украины ответило на «вопли» об унижениях митингующих в Киеве

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МВД Украины отреагировало на обвинения в унижении задержанных при разгоне палаточного городка, установленного у стен Верховной рады. 

«По поводу воплей о якобы унижении задержанных. Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в транспорт — это никакое не унижение, а общеупотребительная полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника», — написал спикер МВД Артем Шевченко в Facebook.

Представитель МВД отметил, что полицейские не стали «держать задержанных на холодной погоде лежа на снегу лицом вниз», избрав другой способ контроля. Публикацию Шевченко сопроводил фотографиями задержания подозреваемых в различных странах мира.

Стоит отметить, что запись Шевченко собрала множество негативных комментариев. В частности, пользователи предложили спикеру МВД попробовать, каково это было стоять на коленях в холодную погоду.

Как писал портал iz.ru, накануне полицейские разогнали палаточный городок у стен Верховной рады. Было задержано около 50 человек. Известно, что в потасовке с демонстрантами пострадали как минимум семь полицейских.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Трон» Саакашвили обнаружен в палаточном городке в Киеве
Защита Саакашвили потребует вызвать на допрос Порошенко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017