Прямой эфир
Сюжет:

Семь полицейских пострадали при столкновениях с митингующими у Верховной рады

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Семь украинских полицейских получили травмы в результате столкновений с протестующими при разгоне палаточного городка у здания Верховной рады в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

«Результатом препятствия законным действиям полицейских стала госпитализация семи работников нацполиции с повреждениями разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

По словам врачей, у пострадавших зафиксированы закрытые черепно-мозговые травмы, химические ожоги, переломы и ушибы. Пятеро из них находятся в состоянии средней тяжести. 

Как писал портал iz.ru, 3 марта полицейские приступили к демонтажу палаточного городка, разбитого у здания Верховной рады сторонниками экс-президента Украины, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. 

Возглавляемое Саакашвили оппозиционное «Движение новых сил» заявило, что демонтаж палаточного городка является окончательным уничтожением права на протестную деятельность на Украине. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 50 человек задержано в ходе столкновений у рады в Киеве
«Трон» Саакашвили обнаружен в палаточном городке в Киеве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017