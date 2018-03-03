Семь полицейских пострадали при столкновениях с митингующими у Верховной рады

Семь украинских полицейских получили травмы в результате столкновений с протестующими при разгоне палаточного городка у здания Верховной рады в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

«Результатом препятствия законным действиям полицейских стала госпитализация семи работников нацполиции с повреждениями разной степени тяжести», — говорится в сообщении.

По словам врачей, у пострадавших зафиксированы закрытые черепно-мозговые травмы, химические ожоги, переломы и ушибы. Пятеро из них находятся в состоянии средней тяжести.

Как писал портал iz.ru, 3 марта полицейские приступили к демонтажу палаточного городка, разбитого у здания Верховной рады сторонниками экс-президента Украины, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Возглавляемое Саакашвили оппозиционное «Движение новых сил» заявило, что демонтаж палаточного городка является окончательным уничтожением права на протестную деятельность на Украине.