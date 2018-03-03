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Около 50 человек задержано в ходе столкновений у рады в Киеве

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Киевская полиция задержала не менее 50 человек утром в субботу во время столкновений с митингующими у Верховной рады. Травмы получили 10 человек, среди них четверо правоохранителей. Об этом сообщает начальник полиции Киева Андрей Крищенко в эфире телеканала «112 Украина».

По предварительным данным, в палаточный городок протестующих у рады полиция пришла для проведения следственных мероприятий и обысков. Митингующие оказали сопротивление и в результате произошли столкновения.

По словам Крищенко, митингующие зажгли шины. Около шести протестующих палаточного городка обратились к медикам за помощью, также пострадали четверо полицейских. Палаточный городок установили у Верховной рады сторонники бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в субботу, 3 марта, в палаточном городке у Верховной рады в Киеве в результате столкновений были задержаны около 40 человек.

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