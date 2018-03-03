В партии Саакашвили прокомментировали демонтаж палаточного городка

Демонтаж палаточного городка у здания Верховной рады является окончательным уничтожением права на протестную деятельность, говорится в заявлении партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил».

«Сегодня было окончательно уничтожено свободное право на неугодную власти гражданскую позицию и на любую протестную деятельность. Власть хочет зачищать всех неугодных силой, разгонами и арестами», — отметили в партии.

В сообщении подчеркивается, что в ходе «силовой зачистки» палаточного городка были задержаны около 50 человек, среди них есть тяжелораненые.

В партии добавили, что акция протеста была законна, поскольку еще 17 октября прошлого года была подана заявка на проведение бессрочного митинга у здания Верховной рады.

Как писал портал iz.ru, следователи при обыске палаточного городка обнаружили целый арсенал оружия, в том числе девять гранат РГД-5, пять дымовых мин и «коктейли Молотова».