Защита Саакашвили потребует вызвать на допрос Порошенко

Адвокаты экс-президента Грузии и лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили заявили, что намерены обратиться в Кассационный административный суд с просьбой вызвать президента Украины Петра Порошенко на допрос по делу о лишении политика украинского гражданства.

«Мы будем ходатайствовать о допросе президента Петра Порошенко в качестве свидетеля, чтобы он дал пояснения относительно оснований предоставления и лишения гражданства Саакашвили», — сказал адвокат Руслан Чернолуцкий во время перерыва в заседании суда, передает ТАСС.

Защитник добавил, что допрос может пройти и по видеосвязи, если Порошенко не сможет присутствовать в суде.

Как писал портал iz.ru, Саакашвили ранее сообщил, что украинские пограничники применили к нему грубую силу при депортации из Украины в Польшу 12 февраля. Защита экс-президента Грузии подла заявление о похищении своего подзащитного. Сам Саакашвили также охарактеризовал мероприятие как похищение.

Из Польши Саакашвили выехал в Нидерланды, где ему предоставили удостоверение личности, право на жизнь и работу в ЕС. Ранее Саакашвили был лишен украинского гражданства.