Саакашвили заявил о готовности прибыть в Киев для следственных действий

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов приехать на Украину и «дать образцы своего голоса» следствию.

«Я готов приехать на Украину и пройти все следственные действия, чтобы до конца развенчать ваше «дело», — написал политик в Facebook.

Ранее Генпрокуратура Украины направила международно-правовой запрос правоохранительным органам Нидерландов, в котором просит взять у Саакашвили «образцы голоса».

Оппозиционный политик был депортирован за нарушение миграционного законодательства Украины ранее в феврале. В своем выдворении Саакашвили обвинил непосредственно украинского лидера Петра Порошенко.

В конце декабря сообщалось, что экспертиза подтвердила подлинность голосов на записях разговоров между Саакашвили и бизнесменом Сергеем Курченко. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что организованные бывшим губернатором Одесской области акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине.

Саакашвили лишили украинского гражданства в июле 2017 года по указу Порошенко. Несмотря на запрет, в сентябре 2017 года он смог попасть в страну из Польши при помощи толпы сторонников, прорвавшихся через украинских пограничников.