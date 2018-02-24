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Саакашвили заявил о готовности прибыть в Киев для следственных действий

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Фото: ТАСС/Maciej Luczniewski
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Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов приехать на Украину и «дать образцы своего голоса» следствию.

«Я готов приехать на Украину и пройти все следственные действия, чтобы до конца развенчать ваше «дело», — написал политик в Facebook.

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Ранее Генпрокуратура Украины направила международно-правовой запрос правоохранительным органам Нидерландов, в котором просит взять у Саакашвили «образцы голоса».

Оппозиционный политик был депортирован за нарушение миграционного законодательства Украины ранее в феврале. В своем выдворении Саакашвили обвинил непосредственно украинского лидера Петра Порошенко.

В конце декабря сообщалось, что экспертиза подтвердила подлинность голосов на записях разговоров между Саакашвили и бизнесменом Сергеем Курченко. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что организованные бывшим губернатором Одесской области акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности бизнесменом Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине.

Саакашвили лишили украинского гражданства в июле 2017 года по указу Порошенко. Несмотря на запрет, в сентябре 2017 года он смог попасть в страну из Польши при помощи толпы сторонников, прорвавшихся через украинских пограничников.

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